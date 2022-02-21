Россия за 3 дня вывезла более 60 тыс. человек из Л/ДНР

По состоянию на утро 21 февраля в Россию прибыли более 60 тыс. беженцев из ЛНР и ДНР, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля.

В Кремле назвали работу по размещению беженцев из Донбасса очень ответственной и напряженной. Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РБ, к процессу подключены волонтеры и российские партии.

«Это очень и очень ответственная и напряженная работа», — сказал Дмитрий Песков.

На вопрос, как беженцам будут помогать, он ответил: «Вы знаете, президент поручил организовать выплаты 10 тыс. руб. каждому беженцу. Что касается условий размещения, то надо обращаться в регион или в МЧС».

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал киношной постановкой массовый вывоз населения Донбасса в Россию.

«То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в РФ — это на сегодняшний день тоже фарс, несколько тысяч они показательно вывезли. Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто у них там занимается киношками”, — заявил Резников в воскресенье вечером в эфире ТВ.