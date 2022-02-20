ОБСЕ сообщает о более чем 1500 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали в пятницу, 18 февраля, более 1500 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины в течение одних суток.

В Донецкой области в этот день произошел 591 военный инцидент. В соседней Луганской области зарегистрировано 975 нарушений. Такие данные обнародованы ОБСЕ в субботу, 19 февраля. Это самый высокий показатель с начала 2022 года, передает DW.

На фоне дальнейшего ухудшения ситуации в связи с массированным наращиванием российских войск на границе с Украиной, в настоящее время также наблюдается новый рост насилия в восточных регионах страны, боевые действия на территории которых ведутся с 2014 года. В субботу Киев сообщил о гибели двух украинских солдат в результате обстрела со стороны сепаратистов. Обстрел произошел во время посещения линии фронта министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским в сопровождении депутатов украинского парламента и журналистов, сообщает AFP.

Пророссийские сепаратисты в самопровозглашенных "народных республиках" на территории Донецкой и Луганской областей призвали мирных жителей контролируемых ими районов в пятницу эвакуироваться в Россию. А в субботу утром они объявили "всеобщую мобилизацию".