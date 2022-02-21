Путин подписал указы о признании Л/ДНР

Путин на церемонии в Кремле подписал указы о признании Л/ДНР и заключил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

По окончании церемонии президент пообщался с Пушилиным и Пасечником, указано в релизе по итогам мероприятия на сайте Кремля.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Перед подписанием указов Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В ходе разговоров Путин сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Л/ДНР.

Президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий.