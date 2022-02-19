Главком ВС Украины назвал фейком сообщения об "украинских снарядах" в Ростовской области

Информация, активно распространяемая в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины, является откровенной ложью и провокацией.

Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает УНН.

“Подразделения Объединенных сил не совершали никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ. Информация, что активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений“ оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году”, — заявил главнокомандующий ВС Украины.

По его словам, в частности, “фейковыми” являются сообщения о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО “Град” и 122-мм снаряда в Ростовской области.

Стоит отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня “Град” и 122-мм пушки, которые есть на вооружении ВС Украины.

Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения, резюмировал Залужный.