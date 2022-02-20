Байден 20 февраля созовет заседание Совета нацбезопасности по Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, созовет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила она.

Представитель Белого дома отметила, что «Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий». «Они подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент», — указала она, передает РБК.

В документе сказано, что 19 февраля Байдену также доложили об итогах встреч, которые вице-президент Камала Харрис провела на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также лидерами прибалтийских стран «и другими союзниками и партнерами».