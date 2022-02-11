Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и призвал их покинуть страну «сейчас».

«Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», - заявил Байден в интервью телеканалу NBC, передает РБК.

Разговаривавший с Байденом корреспондент Лестер Холт спросил президента, при каком развитии событий США могут направить на Украину войска для эвакуации своих граждан. «Ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война», — ответил Байден.

Также в четверг Госдепартамент выпустил новое уведомление, призвав граждан США не ездить в страну «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Тем же американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом, говорится в нем.

«Если вы останетесь на Украине, соблюдайте повышенную осторожность из-за [возможной] преступности, беспорядков и потенциальных боевых действий в случае военных действий со стороны России. Некоторые районы являются зонами повышенного риска», — говорится в уведомлении Госдепа.

Украина находится в красной части списка стран Госдепартамента, такие страны помечены предупреждением «Не посещать».