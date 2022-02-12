Последнее обновление: 12.02.2022 10:05

Беларусь и Россия на учениях отрабатывают залповый огонь по партизанам

Подразделения артиллерии Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Беларуси провели учения с боевой стрельбой на полигоне Осиповичский в рамках совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022".

"В рамках учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский артиллеристы Восточного военного округа и Вооруженных сил Республики Беларусь, действуя в составе сводных дивизионов, нанесли огневые удары по району, занятому условным незаконным вооруженным формированием", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) совершили марш в назначенные районы, в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения незаконного вооруженного формирования, передает ТАСС.

"Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов", - уточнили в ведомстве.

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