Российские военные после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны

Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, распространенном во вторник, передает ТАСС.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Конашенков сообщил, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Беларуси будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесневский.

"На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - сказал он.

По словам Конашенкова, на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений "Союзная решимость-2022".

В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Беларуси при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработает задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления.