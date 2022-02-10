Последнее обновление: 10.02.2022 11:13

Военные на учениях РФ и Беларуси тренируют разгоны протестов в городских условиях

Военные России и Беларуси в ходе совместных учений "Союзная решимость-2022" отработали обнаружение и уничтожение незаконных вооруженных формирования в условиях городской застройки.

"В ходе занятий военнослужащие отработали вопросы выявления потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств и скрытного перемещения в составе групп. Завершились занятия проведением стрельб из стрелкового оружия", - сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

Для обеспечения практических действий личного состава на полигоне были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения. Для маскировки огневых позиций особое внимание уделялось использованию различных элементов конструкций и подручных средств.

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