Последнее обновление: 15.02.2022 16:20

Британская The Sun назвала точное время вторжения в Украину

Британская The Sun отреагировала на «шутки» Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова насчет точного времени вторжения российских войск в Украину.

Таблоид, ссылаясь на данные американской разведки сообщил, вторжение в Украину что начнётся с массированного ракетного обстрела в 1 ночи по Гринвичу или 4 часа ночи по московскому времени. Для вторжения будут задействованы 200 тысяч военных.

Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как Путин относится к сообщениям о дате вторжения.

«К такому трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал Песков.

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