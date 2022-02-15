Россия отказалась от запрошенной Украиной встречи по Венскому документу

Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

В воскресенье, 13 февраля, Украина созвала встречу стран — участниц Венского документа, включая Россию. На такой шаг Киев пошел после того, как Москва не предоставила украинской стороне объяснений о военных учениях, передает РБК.

Объяснения Украина потребовала на фоне совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость». Она воспользовалась Венским документом, который ОБСЕ приняла в ноябре 2011 года. Согласно ему, при необычной или незапланированной военной активности страна, испытывающая озабоченность по этому поводу, может направить запрос о предоставлении разъяснений.

Украина потребовала, чтобы Россия указала точные районы проведения военных учений, сообщила дату их завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники», которые были задействованы.

Ответ на такой запрос, согласно Венскому документу, нужно предоставить в течение 48 часов. После его получения запросившая объяснения страна может потребовать встречи с представителями отвечающего государства. В ней могут участвовать и другие страны.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия не ответила на запрос, и Киев решил запросить встречу с ней и участниками Венского документа. Всего документ подписали 56 стран, которые входят в ОБСЕ, кроме Монголии. Среди них, кроме России и Украины, США, Великобритания, Германия и Франция. Встреча пройдет 15 февраля.