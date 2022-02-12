В мире число заражений коронавирусом превысило 408,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 408942938 (+2380538 сутки) по данным Worldometer на 8:28 12 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5820959 (+11859) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74281250 (+146215) человек, из них 88424 (-823) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 328840729 (+2222464) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79228628 (+149318) случаями заражения, Индия – 42586544 (+50407), Бразилия – 27291515 (+166003), Франция – 21503654 (+131376) и Великобритания – 18220515 (+58899). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 229989, Россия – 203949, Бразилия – 166003, США – 149318, Франция – 131376. Беларусь (8611) – на 46 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 942006, Бразилия – 637232, Индия – 508012, Россия – 338813 и Мексика – 311554. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1917, Бразилия – 1121, Мексика – 927, Индия – 804, Россия – 722. Беларусь – на 66 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 814262 случая заражения коронавирусом и 6221 смерть.