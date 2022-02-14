Газпром не бронировал прокачку по «Ямал – Европа» на март

Газпром на аукционе в понедельник не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказал прокачку через Польшу по газопроводу Ямал - Европа в марте.

Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform, передает ТАСС.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на март в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

«Газпром» также не забронировал на март предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.

«Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу Ямал - Европа в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Холдинг также не бронировал на февраль прокачку газа по Ямалу - Европе. Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.