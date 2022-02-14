Газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в реверсном режиме

Газопровод «Ямал-Европа», который обычно качает газ на запад из России в Европу продолжает работать в реверсном режиме, качая небольшие объемы газа из ФРГ в Польшу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

Газопровод между Польшей и Германией работает в реверсном режиме с 21 декабря, что оказывает давление на европейские газовые котировки. При этом, Газпром, который может бронировать пропускную способность трубопровода на ежедневных аукционах, не заказывал транзитных мощностей на февраль по этому маршруту.