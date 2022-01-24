Лукашенко: Мы умрем, но не допустим оккупации Беларуси

Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Беларуси, отметив, что такая угроза была в 2020 году.

Об этом он сказал, комментируя выказывание Зенона Позняка о том, в настоящее время продолжается оккупация Беларуси, куда на 200 ж/д составах по 50 вагонов в каждом будут доставлены 80-100 тыс. военнослужащих РФ плюс техника.

«Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси"? – спросил Лукашенко у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

«Я уже обращаюсь к тем, кто, прочитав это и услышав это в Беларуси, а это часть нашего общества, часть государства, где я являюсь президентом, и для Зенона хочу сказать: никогда, никогда, по крайней мере пока я президент и вы генералы, мы не допустим оккупации Беларуси. Этого не будет никогда ни с какой стороны. Ни слева, ни справа, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни юга. Никогда. Мы умрем, но этого не допустим. Поэтому не надо спекулировать на этой теме", - заявил Лукашенко.

"Я редко называю фамилии, но обращаюсь к словам Зенона Станиславовича не потому, что он для нас какой-то образец. Это антипод нашей политики. Но я его очень хорошо знаю, как и он меня. Человек не глупый, понимает все. Все беглые наши далеки от него в плане понимания", - сказал пенсионер.

Он обратил внимание на «интерпретацию фактов», не став опровергать данные о 200-х составах.

«Дело в интерпретации этих фактов. Ну, 200 цягнiкоу, которые прывязуць сюды и тэхнiку и жывую сiлу. Ну, слушайте, 200 железнодорожных составов - это никогда не вместится. Это же элементарно посчитать, даже если ты не знаешь, что такое армия, не служил никогда там. Это простая школьная арифметика", отметил Лукашенко.

"Но дело не в этом. Я почему подчеркнул это, получая информацию от разведки, КГБ, пограничников, ваш анализ, в том числе и политический вот этот вот анализ. Я подумал: ну где же ты был, борец за суверенитет и независимость, в 2020 году, когда нас вот-вот готовы были оккупировать? Почему тогда не защищал суверенитет и независимость? Где ты был?», - обратился пенсионер к Позняку.