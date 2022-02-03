Погранстража Польши сообщила о новом маршруте мигрантов к границе Беларуси с ЕС

Погранстража Польши заявила, что мигранты начали прибывать на польско-белорусскую границу через Россию.

По словам пресс-секретаря службы Анны Михальской, в последнее время многие нелегалы прибывают на границу через Россию.

"В этом году мы явно наблюдаем, что большинство людей, приблизительно две трети, прибывает из своих стран происхождения в Россию, чаще всего в Москву, а затем - в Беларусь и на границу", - сказала в четверг пресс-секретарь Погранстражи Анна Михальская, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в среду погранстража задержала четырех граждан Шри-Ланки и трех - Йемена. "Мигранты из Шри-Ланки признали, что прилетели через Дубай в Москву, а оттуда в Минск. А граждане Йемена сначала добрались до Судана, а затем в Москву. Там они хотели остаться, но узнали, что могут ехать в Беларусь, а оттуда на Запад", - сообщила она.

Всего в январе текущего года польская погранстража задержала 39 нелегальных мигрантов. В этой группе больше всего представителей Шри-Ланки (20 человек) и Сирии (12). Есть также кубинцы, палестинцы, граждане Йемена и Туркмении.