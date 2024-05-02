Последнее обновление: 02.05.2024 10:00

СК Беларуси расследует 3 уголовных дела «от имени» не прорвавшихся в Европу мигрантов

Следственный комитет Беларуси расследует 3 уголовных дела в отношении должностных лиц Польши, Литвы и Латвии, сообщила пресс-служба ведомства.

«Потерпевшими по уголовному делу в отношении должностных лиц Польши являются 166 граждан иностранных государств, следовавших транзитом через Республику Беларусь в страны Европейского союза, из которых 11 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении ведомства.

«В направлении Латвии зафиксировано 38 потерпевших, из которых 16 человек погибли от рук иностранных наемников. Замыкает тройку Литва, искалечившая судьбы 36 человек. Жизни 12 из них также оборвались при переходе границы», - также сказано в сообщении.

Перечисленные выше факты СК РБ называет «преступлением против безопасности человечества» и обвиняет должностных лиц указанных стран пропаганда войны, умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, оставлении в опасности и убийстве.

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