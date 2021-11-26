Лукашенко грозит Европе эскалацией миграционного кризиса

Лукашенко пригрозил Европе усилением потока мигрантов через границу Беларуси уже в ближайшее время, если Запад откажется решать эту проблему сейчас.

«Я вам (мигрантам – ред.) обещаю: все, что я и органы государственной власти Беларуси можем сделать, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь», - сказал Лукашенко.

«Это не только человеческая проблема, я смотрю дальше: если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее не только весной, но и зимой. Мы понимаем, что сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно", - предупредил Лукашенко, добавив, что проблему надо решать сейчас, пока она не разрослась.

Под решением миграционной проблемы Лукашенко подразумевает признание легитимности режима в Минске, отказ от дальнейших санкций, пропуск части мигрантов в Европу и финансирование расходов белорусской стороны на содержание мигрантов у границы.