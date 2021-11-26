Лукашенко оценил расходы Беларуси на мигрантов в $12,6 млн.

Белорусские власти изрядно потратились на мигрантов, в то время как Европа скупится на денежную помощь, заявил сегодня Лукашенко.

"После моего вчерашнего заявления несчастных $260 тыс. отжалели. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия $12,6 млн. Они Красному Кресту нашему перечислили $260 тыс. Понимаете, такие мерзкие», - сообщил Лукашенко.

«А почему деньги не идут: наши беглые там сейчас сидят - это те, кто ступенчато получал финансирование. Даже на животных, охрану природы, еще что-то. А шло через Литву, Польшу. И там сидели фильтры, которые отмывали, отсасывали эти деньги. Сейчас их нет. Надо напрямую Шевцову (генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов) отдать. А Шевцов патриот, и эти деньги пойдут только людям. И не прилипнут к рукам - нет посредников. Поэтому думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину"…

"Не хотят - не надо, мы разберемся с этими людьми. Но их защищать мы не будем. Они первыми нарушили наши договоры о реадмиссии", - заключил Лукашенко.