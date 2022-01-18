Лукашенко: Вякающие оппоненты уже забыли о переменах

Лукашенко назвал конституционный референдум естественным процессом перемен, заявив, что иначе может быть как в Казахстане или еще хуже – как в Украине.

"… начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой … перемен должна быть конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным", - заявил Лукашенко на совещании по итогам «всенародного обсуждения» поправок в Конституцию РБ.

Он утверждает, что оппозиция отказалась от общественного обсуждения поправок.

"Вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь. Именно вякают. У меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся в хвосте, подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга - "Перамены, перамены!" – сказал Лукашенко.

Он также убежден, благодаря докладам, что в стране действительно прошло «всенародное обсуждение»: «…Как мне докладывают, и то, что я вижу, предложенные поправки вызвали живой интерес. Сам процесс изменения Конституции и предстоящий референдум вызывают интерес у наших людей. Это естественно. В диалоге участвуют все группы и слои населения».