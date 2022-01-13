МИД РБ убеждает дипломатов в наличии эволюционных процессов на глобусе Беларуси

МИД Беларуси провел единый день информирования для зарубежных дипломатов, в ходе которого рассказал о предлагаемых поправках в Конституцию РБ, и, что, может быть, наверно интересней, о ходе всенародного обсуждения этих поправок.

«Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подчеркнул важность происходящих в нашей стране конституционных процессов и их значимость для эволюционного пути развития белорусского общества», - говорится в сообщении МИД РБ.

Отмечается, что в рамках активного обмена мнениями от участников встречи поступили многочисленные вопросы… На мероприятии присутствовали 50 дипломатов.