Последнее обновление: 10.01.2022 13:12

Литва и Латвия отказались помогать властям Беларуси с расследованием дела о геноциде

Литва и Латвия официально отказали в предоставлении правовой помощи властям Беларуси в расследовании дела о геноциде белорусского народа.

"Нами подготовлены и направлены соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств. … Литовская Республика, Латвийская Республика … отказали нам в правовой помощи", - сообщил руководитель следственной группы Генпрокуратуры РБ по уголовному делу о геноциде Валерий Толкачев в эфире белорусского ТВ.

По его словам, обе страны мотивировали отказ тем, что это может сказаться "на вопросах национальной безопасности".

"Но фактически мы видим, что они не хотят помочь в расследовании массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, показать масштаб трагедии белорусского народа. Они нам официально отказали", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Всего по делу о геноциде уже опрошено около 12,5 тыс. свидетелей.

"Следственной группой допрошены более 12,5 тыс. свидетелей. Половина из них - это узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны», - сообщил Толкачев.

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