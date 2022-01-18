В мире число заражений коронавирусом превысило 331,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 331575194 (+2709524 сутки) по данным Worldometer на 8:45 18 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5563834 (+5671) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 56862824 (+1292805) человека, из них 97240 (+1170) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 269148536 (+1411048) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 67631191 (+389553) случаями заражения, Индия – 37618271 (+238018), Бразилия – 23083297 (+76345), Великобритания – 15305410 (+84429) и Франция – 14274528 (+102144). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 389553, Индия – 238018, Испания – 110489, Аргентина – 102458, Франция – 102144. Беларусь (1391) – на 81 (-11) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 874321, Бразилия – 621261, Индия – 486784, Россия – 321990 и Мексика – 301410. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 670, США – 468, Индия – 302, Франция – 296, Италия – 287. Беларусь – на 72 (-33) месте.

В Беларуси официально подтверждены 717034 случая заражения коронавирусом и 5836 смертей.