В мире число заражений коронавирусом превысило 328,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 328865670 (+1980616 сутки) по данным Worldometer на 11:03 17 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5558163 (+4187) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 55570019 (+729997) человек, из них 96070 (-337) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 267737488 (+1246432) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 66995533 (+287973) случаями заражения, Индия – 37380253 (+258089), Бразилия – 23006952 (+31229), Великобритания – 15217280 (+70924) и Франция – 14172384 (+278129). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 287973, Франция – 278129, Индия – 258089, Италия – 149512, Австралия – 87457. Беларусь (1348) – на 70 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 873564, Бразилия – 621099, Индия – 486482, Россия – 321320 и Мексика – 301334. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 686, Индия – 388, США – 346, Италия – 248, Мексика – 227. Беларусь – на 39 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 715643 случая заражения коронавирусом и 5824 смерти.