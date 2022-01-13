В мире число заражений коронавирусом превысило 317,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 317700427 (+3407709 сутки) по данным Worldometer на 9:52 13 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5531439 (+8593) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 49253185 (+2328485) человек, из них 95460 (-472) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 262915803 (+1070631) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 64359409 (+829209) случаями заражения, Индия – 36317927 (+247417), Бразилия – 22718606 (+88464), Великобритания – 14862138 (+129587) и Франция – 12934982 (+361719). Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 829209, Франция – 361719, Индия – 247417, Италия – 196224, Испания – 179125. Беларусь (1010) – на 94 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 866891, Бразилия – 620419, Индия – 485035, Россия – 318432 и Мексика – 300574. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2283, Россия – 745, Польша – 684, Великобритания – 398, Индия – 380. Беларусь – на 47 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 710632 случая заражения коронавирусом и 5757 смертей.