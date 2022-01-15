В мире число заражений коронавирусом превысило 324,35 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 324355437 (+3394886 сутки) по данным Worldometer на 7:38 15 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5547658 (+8448) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 53474909 (+2165683) человек, из них 96240 (-453) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 265332870 (+1220755) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 66209535 (+827132) случаями заражения, Индия – 36850962 (+268833), Бразилия – 22927203 (+111376), Великобритания – 15066395 (+99652) и Франция – 13569675 (+329371). Беларусь – на 58 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 827132, Франция – 329371, Индия – 268833, Италия – 186253, Испания – 162508. Беларусь (1274) – на 85 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 872086, Бразилия – 620847, Индия – 485780, Россия – 319911 и Мексика – 300912. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2303, Россия – 739, Индия – 430, Польша – 423, Италия – 360. Беларусь – на 40 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 713002 случая заражения коронавирусом и 5792 смерти.