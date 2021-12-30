Последнее обновление: 30.12.2021 17:27

В Беларуси утверждена программа патриотического воспитания населения

Совмин Беларуси своим постановлением №773 от 29 декабря 2021 года утвердил программу идеологической обработки патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы.

«1. Утвердить: Программу патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы», - говорится в документе.

Постановлением утверждено Положение о Республиканском межведомственном координационном совете по патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь, которое возглавит замглавы администрации Игорь Луцкий.

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