В Беларуси утверждена программа патриотического воспитания населения

Совмин Беларуси своим постановлением №773 от 29 декабря 2021 года утвердил программу
идеологической обработки патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы.
«1. Утвердить: Программу патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 – 2025 годы», - говорится в документе.
Постановлением утверждено Положение о Республиканском межведомственном координационном совете по патриотическому воспитанию населения Республики Беларусь, которое возглавит замглавы администрации Игорь Луцкий.