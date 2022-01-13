Спецслужбы Польши просят СМИ не транслировать бред бежавшего в Беларусь дезертира

Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что «перебежчик Эмиль Ч., перешедший на сторону врага и находящийся в Беларуси, формулирует новые абсурдные обвинения, подпитывающие антипольскую пропаганду».

«То, что рассказывает Эмиль Ч., необосновано, но этого достаточно для дальнейших информационных атак против Польши», - также отметил Жарын, которого цитирует Польское радио.

Жарын подчеркнул, что ложь дезертира «находит резонанс в СМИ, занимающихся информационной борьбой России и Беларуси против Польши. Ведущие СМИ также цитируют Эмиля Ч., что способствует распространению абсурдных обвинений в адрес Польши».

Минобороны РП, комментируя на статью портала Onet.pl, в которой цитируется высказывание дезертира о предполагаемом убийстве «240 мигрантов» польскими военными, заявило: «В очередной раз вы подключаетесь к белорусской пропаганде. Войско Польское не убивало мигрантов, а вы используете заявления преступника и дезертира, бежавшего из Польши от уголовной ответственности».

В статье на Onet.pl отметили, что слова Эмиля Ч. работают на пропаганду режимов Путина и Лукашенко.