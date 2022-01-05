Последнее обновление: 05.01.2022 18:41

Беларусь высылает сотрудника Генконсульства Польши

МИД Беларуси высылает из страны сотрудника Генерального консульства Польши в Бресте, сообщают госСМИ.

Кроме того, МИД вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси, в связи с тем сотрудница Генконсульства Польши якобы склонила граждан Польши к нарушению закона.

Как ранее сообщил Госпогранкомитет РБ, польский водитель, который был ранее признан подозреваемым в смертельном ДТП, пытался покинуть Беларусь. По его словам, ему в этом помогали сотрудники консульства Польши.

Накануне нового года на трассе М-1 польская фура столкнулась с легковушкой, в которой было четыре человека. Две девушки, сёстры, погибли. Сейчас устанавливаются причины, возбуждено уголовное дело. Водителям фуры – отцу и сыну – выдали предписание не покидать Беларусь на время следствия.

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