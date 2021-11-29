Последнее обновление: 29.11.2021 17:35

Польша пустила в страну 20 тыс. белорусских оппозиционеров

Польские власти оказали помощь 20 тыс. белорусских оппозиционеров, которые попросили о предоставлении им убежища в стране.

Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская, передает ТАСС.

"С 18 августа прошлого года, то есть с момента обострения ситуации в Беларуси, Польша уже оказала помощь 20 тыс. белорусов - оппозиционеров, которые подвергались репрессиям в Беларуси", - сказала она.

Власти Польши неоднократно гарантировали представителям белорусской оппозиции всестороннюю помощь, включая пребывание в республике на основании гуманитарных виз.

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