Последнее обновление: 24.01.2022 12:21

Польша приняла более 15 тыс. политических беженцев из Беларуси

С августа 2020 года Польша приняла 15 тысяч политических беженцев из Беларуси, сообщил глава МИД Польши Мариуш на международной конференции в Вильнюсе.

«Только в Польше после [августа] 2020 года, когда после фальсифицированных выборов начались массовые общественные протесты и репрессии, мы приняли около 15 тысяч политических беженцев из Беларуси», — сказал Каминьски. которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что миграционный кризис на границах Беларуси со странами ЕС стал результатом мести «постсоветского режима Лукашенко» «Польше, Литве и Латвии за поддержку, которую мы оказываем белорусской оппозиции, заботясь о политических беженцах»

«Диктатор хотел дестабилизировать ситуацию в наших странах… Его цель была очевидна: он хотел международного признания своего незаконного президентства, …переговоров с Европейским союзом и снятия санкций», — отметил глава МИД Польши.

«…Лукашенко не достиг своих целей. Однако мы должны извлечь из этого урок: миграционная политика ЕС не может быть наивной и инфантильной, потому что мы имеем дело с жестокими игроками, которые будут использовать любую слабость в своих целях», - резюмировал Каминьски.

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