Чрезвычайное положение введено на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана, сообщили «Sputnik Казахстан» и Informburo.

Режим ЧП предусматривает ограничение на передвижение, запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и досматривать автомобили.

Помимо этого во время чрезвычайного положения запрещена продажа оружия, а также устанавливается особый режим продажи лекарственных и наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя.

На фоне массовых протестов власти ранее ввели режим ЧП в четырех регионах страны — сначала в Алма-Ате и Мангистауской области, а затем в Алма-Атинской области и столице Нур-Султане.