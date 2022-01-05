Последнее обновление: 05.01.2022 13:13

Протестующие штурмуют резиденцию президента в Алматы

Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента Казахстана в Алматы.

Слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы, сообщают местные издания.

Некоторое время назад протестующие прорвались в здание городской администрации. Счет пострадавших в результате столкновений пошел на десятки, сообщает KazTAG.

У акимата избиты примерно 20 солдат Нацгвардии, пятерых из них сослуживцы несли на руках. Также издание сообщает как минимум об одном солдате с огнестрельным ранением. Издание отмечает, что к месту событий удалось проехать только одной машине скорой помощи. При этом протестующие мешают увозить избитых.

В Алматы загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan, сообщает Sputnik Казахстан. Горит здание прокуратуры.

В Алматы отключили интернет, полностью заблокировали доступ к социальным сетям. Алматинцы выходят в соцсети через VPN. В городе перебои с сотовой связью. Сегодня ночью и до утра громыхали взрывы и выстрелы.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование