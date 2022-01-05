Во всем Казахстане отключили интернет на фоне массовых протестов

Власти Казахстана отключают интернет по всей стране на фоне массовых протестов, которые начались 2 января в нефтяном моногороде Жанаозене, а последующие три дня охватили все крупнейшие города, включая Алма-Ату и столицу Нур-Сутлан.

В среду, 5 января, среднеазиатская республика оказалась практически в тотальном интернет-блэкауте, следует из данных сервиса NetBlock, отслеживающего блокировки сети по всему миру.

Частичные отключения интернета начались еще в понедельник, когда проблемы с доступом начали испытывать клиенты мобильных операторов.

Представители Beeline и Kcell тогда заявили, что не виноваты в перебоях со связью. «Cейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности», - прокомментировал отключение представитель Kcell.

В среду же государственный оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране, доступа нет как у мобильных, так и у проводных операторов. В Алма-Ате и Нурсултане перестала работать даже телефонная связь, это произшло одномоментно около 17:00 по местному времени (14:00 по Москве), пишет "Интерфакс".

Начавшиеся из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ в нефтегазодобывающей Мангистауской области на западе Казахстана, протесты быстро обросли политическими требованиями о сменяемости власти и отставке действующего правительства, пишет finanz.ru.

Утром в среду правительство Казахстана было отправлено в отставку, но это не погасило протесты, несмотря на введенный режим чрезвычайного положения, комендантский час и подкрепление армией силовиков, использующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Вооруженные дубинками и металлическими прутьями протестующие в здание администрации Алма-Аты, сообщает The Moscow Times, а затем двинулись к телецентру потребовав, выхода в эфир.

Как сообщает Sputnik Казахстан, помещения редакций телеканалов в Алма-Ате разгромлены. По словам корреспондента РИА Новости, митингующие отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, и правоохранителей в городе больше не наблюдается. Как передает корреспондент «Известий», протестующие в Алма-Ате угрозами заставляют военных снимать форму. Люди с палками и щитами останавливают отбившихся от подразделений военнослужащих на улице. Как сообщает РБК, на сторону протестующих начали переходить силовики. Вышедшие на улицу люди используют для передвижения государственную технику, и вместе с ними на машинах едут и люди в форме.

В Актобе протестующие разожгли костры возле областной администрации и отказались покидать площадь. В Алма-Ате люди начали громить и грабить оружейные магазины. «Всё выносят и пытаются вскрыть оружейные склады. Не можем дозвониться до полиции», - написали сотрудники одного из них в Instagram.

За ночь в Алма-Аты сожжены свыше 120 транспортных средств, пострадали более 500 гражданских лиц, разгромлены 120 магазинов и киосков и 180 предприятий общепита, сообщил комендант города Канат Тацмерденов.

После отставки правительства, Токаев назначил нового первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана, заменившего Самата Абиша, племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева, которого ранее многие называли преемником.

Назарбаев, которому 81 год, управлял страной почти 30 лет, прежде чем внезапно ушел в отставку в 2019 году и поддержал Токаева в качестве преемника. Назарбаев сохраняет широкие полномочия председателя Совета безопасности. Он не созывал совет и не комментировал насилие с начала протестов в Казахстане на этой неделе.