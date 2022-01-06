МВД: В Казахстане погибли 18 силовиков

Количество погибших в ходе столкновений в Казахстане силовиков выросло до 18 человек, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД страны.

«Погибли 18 сотрудников силовых структур. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе беспорядков были задержаны 2298 человек, уточнили в ведомстве, передает РБК.

Ранее комендатура Алма-Аты сообщала о 13 погибших сотрудниках силовых ведомств, двое из них были найдены обезглавленными.

Также, по данным полиции города, в ходе штурма административных зданий в Алма-Ате и окрестностях были убиты десятки участников беспорядков.

В Минздраве указывают, что всего в Казахстане насчитывается 1 тыс. пострадавших, из них почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

Число жертв со стороны гражданского населения не называется.

В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ начались массовые протесты, позднее они переросли в беспорядки.