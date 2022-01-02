Еврокомиссия предложит присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус

Евросоюз может присвоить статус экологически чистых («зеленых») некоторым проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает РБК.

«Принимая во внимание научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также проблемы переходного периода в государствах-членах, Еврокомиссия решила, что природный газ и ядерная энергия являются средствами, способствующими переходу к использованию преимущественно возобновляемых источников. <…> В частности, они способствуют переходу к климатической нейтральноcти», - отмечается в документе.

Еврокомиссия заявляет, что связанные с газовой отраслью активы могут быть включены в так называемую таксономию ЕС и получить статус «зеленых» только в случае, если к 2023 году используемый ими газ будет поступать из возобновляемых источников и иметь низкий процент вредных выбросов.

«Таксономия» должна стать для Евросоюза единой системой классификации активов участников рынка с точки зрения влияния на окружающую среду. Данный инструмент станет одним из ключевых для обеспечения запланированного перехода ЕС на экологически чистые источники энергии к 2050 году.

Еще один инструмент — регламент по трансграничному корректирующему углеродному механизму (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, или углеродный налог) — Еврокомиссия представила в июле 2021 года. Он подразумевает, что производители, которые поставляют в ЕС продукцию с высоким углеродным следом, должны будут платить за выбросы парниковых газов при создании их продукции и товаров.

Еврокомиссия пообещала провести до 12 января дополнительные консультации с экспертной группой, сформированной государствами — членами ЕС, и подготовить в январе соответствующий закон. Европарламент и Совет Европы в течение четырех месяцев смогут изучить документ, утвердить его или заявить возражения. В случае необходимости период рассмотрения может быть продлен на два месяца.