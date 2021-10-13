Еврокомиссия представила план действий по решению газового кризиса

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию.

Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя рекомендации ЕК по ответу на энергетический кризис ЕС, пишет УНН.

“Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов, либо предоставления отсрочек (платежей по счетам за электричество)”, — сказала она.

Еврокомиссар рекомендовала странам ЕС использовать для этого, в частности, доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов, рост цен на которые, по оценкам ЕК, “уже позволил странам ЕС получить дополнительные 10,8 млрд евро за первые 9 месяцев 2021 года”, однако в то же время “он повлиял на рост цен на газ”.

Симсон сообщила, что уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет сейчас 77%, что может обеспечить 20% годового потребления газа в ЕС. Она отметила, что в рамках пакета мер по реагированию на энергетический кризис Еврокомиссия намерена изучить лучшее использование и применение запасов газа. Она, в частности, подчеркнула, что “газохранилища сейчас имеются не во всех государствах ЕС, поэтому не все страны имеют равный доступ к запасам газа”.

ЕК считает единственным долгосрочным способом преодоления энергетического кризиса в Евросоюзе ускоренный переход на альтернативные источники энергии, сказала Симсон. “Единственным долгосрочным способом преодоления энергетического кризиса является ускоренный переход на энергию солнца и ветра по всей Европе”, — заявила она.

ЕК на заседании в среду не рассматривала роль запуска “Северного потока-2” в рамках обсуждения рекомендаций странам ЕС по реагированию на энергетический кризис в Европе, заявила Симсон. “Еврокомиссия сегодня не обсуждала роль запуска „Северного потока-2“, поскольку процедура его разрешения в настоящий момент находится на рассмотрении у немецкого регулятора, после решения которого у ЕК будет два месяца на его рассмотрение”, — сказала она.

Саммит ЕС 21-22 октября рассмотрит ответ на энергетический кризис Евросоюза, сообщила еврокомиссар.

Еврокомиссия изучит любые виды неконкурентного или спекулятивного поведения на энергорынке ЕС или на рынке квот на углеродные выбросы (ЕТС), рост цен на которые подстегнул рост цен на газ, заявила Симсон. “Мы изучаем любые ситуации с неконкурентным или спекулятивным поведением на рынке газа, а также на рынке квот на углеродные выбросы”, — сказала она. Отвечая на вопрос об обвинениях Польши в адрес “Газпрома”, она подчеркнула, что российская компания “в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме”.

Еврокомиссия предложила ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении “высоких экологических стандартов”, заявил еврокомиссар по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс. “Уголь, нефть и газ должны оставаться под землей в Арктике, и Еврокомиссия выступает за глобальный мораторий на их добычу”, — сказал он. При этом еврокомиссар заявил, что “добыча минеральных ресурсов в Арктике странами ЕС при соблюдении высоких экологических стандартов и защите населения арктических районов имеет большое значение для наших государств”.

“Мы намерены вести других собственным примером. Мы не можем ожидать от других стран принятия сложных решений, если мы не сделаем это сами”, — ответил Синкявичюс на вопрос, что Евросоюз будет делать, если другие арктические государства, в частности Россия, США и Канада, не согласятся с предложенным мораторием.

Он также подчеркнул, что арктическая стратегия ЕС подчеркивает, что Арктический регион “должен быть регионом мира и низкого уровня международной напряженности”.

Еврокомиссар отметил, что этот регион имеет особое значение с точки зрения потепления климата, поскольку его температура повышается в среднем втрое быстрее, чем температура остальной Земли, в связи с таянием льдов, которое в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления.

Еврокомиссар по энергетике в ближайшие недели отправится в страны Персидского залива для обсуждения поставок газа в Евросоюз. “Мы находимся в постоянном контакте со странами Персидского залива, я направлюсь туда для обсуждения этих вопросов в ближайшие недели”, — сказала еврокомиссар.

ЕК изучит возможность оптимизации запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами Евросоюза, сообщила еврокомиссар. Она подчеркнула, что совместные закупки газа странами ЕС “возможны на добровольной основе и при соблюдении всех норм ЕС”.