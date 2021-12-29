Последнее обновление: 29.12.2021 09:26

Зеленский ввел санкции против двух украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против двух украинских телеканалов “Первый независимый” и UkrLive.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы президента Украины.

“В соответствии со статьей 5 Закона Украины „О санкциях“ Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к юридическим лицам согласно приложению”, — говорится в сообщении.

Согласно указу, санкции налагаются на: Медиахолдинг “Новости”; “Тайм Медиа”; “Телепространство”.

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, “112 Украина”, “Первый независимый ” и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука — Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на пользование радиочастотами, блокировку активов и ведение любой деятельности в Украине. Санкции ввели на 5 лет.

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