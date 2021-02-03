Зеленский отключил три популярных украинских телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против медиамагната Тараса Козака и контролируемых им телеканалов.

Таким образом телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были в тот же день отключены от вещания, передает DW.

Медиахолдинг, которому принадлежат телеканалы, в заявлении, опубликованном на сайте телеканала "112 Украина", объявил, что расценивает это решение "как политическую расправу над неугодными СМИ". "Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о "невиданных ранее успехах", - говорится в заявлении.

Украинская пресса связывает отключенные от вещания телеканалы с украинским политиком и одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, которого его политические противники называют проводником интересов Кремля в Украине.

"По сути, решение принято для защиты нашей национальной безопасности. Именно поэтому его принимал СНБО. Деятельность юридических лиц, которые работали в форме телеканалов из пула Медведчука, была фактически частью дезинформационной активности другой страны", - прокомментировал ситуацию советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Национальный союз журналистов Украины объявил о намерении проинформировать о закрытии телеканалов международные федерации журналистов и Офис ОБСЕ по свободе СМИ.