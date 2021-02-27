Власти Украины отключили телеканал, созданный журналистами санкционных СМИ

На Украине отключили от вещания телеканал «Перший Незалежний», который создали журналисты ранее заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя отключение телеканала, заявил, что любое СМИ попадет под санкции ведомства в случае нарушения украинского законодательства и работы в пользу иностранного государства, передает РБК.

Бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и «112 Украина» создали новое СМИ на базе львовского канала «Первый независимый». Как сообщал «Детектор Медиа», 25 февраля у регионального канала изменился собственник, им стало ООО «Медиахолдинг «Новости». По словам министра культуры и информполитики Украины Александра Ткаченко, эту структуру основали 100 бывших сотрудников одноименного холдинга, в который входят попавшие под санкции каналы. Ткаченко назвал их «тройкой Медведчука».

Cанкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK были утверждены в начале февраля указом президента Владимира Зеленского, после этого они прекратили телевизионное вещание. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на передачу своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку вещания.

Под санкции попал и владелец каналов, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак. Это ближайший соратник главы политсовета партии Виктора Медведчука. Козаку заблокировали активы сроком на пять лет и запретили вывод капиталов за пределы страны.

По словам Зеленского, телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными и заявил, что таким образом власть «зачищает информационное поле от оппонентов». Представители ОПЗЖ пообещали оспорить действия Зеленского через суд и инициировали процесс импичмента президента.