Последнее обновление: 26.12.2021 11:37

Участницу протестов в Беларуси приговорили к 3 годам ограничения свободы

Суд в Минске в пятницу, 24 декабря, приговорил студентку 3-го курса химического факультета Белорусского государственного университета Злату Янукович к трем годам ограничения свободы.

Как сообщила организация Belarus Women's Foundation, Янукович признана виновной по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Минсктранс предъявил ей иск на сумму около 25 тысяч белорусских рублей (примерно 8770 евро) за "убытки от перекрытия дорог", передает DW.

Милиция задержала Янукович в середине октября 2021 года. По сведениям правозащитного центра "Весна", белорусские власти продолжают задерживать участников резонансных акций даже многие месяцы спустя. Многим из них инкриминируют блокирование проезда транспорта.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование