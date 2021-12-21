Власти РБ приговорили блогера Vadimati к трем годам колонии

Суд Щучинского района приговорил блогеру Вадима Ермашука, он же Vadimati, к 3 годам колонии общего режима.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», по версии обвинения, Вадим Ермашук разместил в социальных сетях изображение Лукашенко с подписью «нелегитимный президент», а в августе 2021-го блогер позволил себе нелестные комментарии в адрес маленького государственного флага, который увидел на автозаправке в Скиделе.

Вадима Ермашука задержали 16 августа в Щучине во время съемки очередного видеоролика. Тогда блогера осудили на 25 суток ареста по статье 24.23 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Затем он получил еще 15 суток якобы за звонок 13 августа в службу 115 и нецензурные высказывания в адрес ЖКХ и горисполкома.

В октябре Вадиму Ермашуку присудили еще 20 суток ареста — за распространение экстремистских материалов. По этой статье его снова осудили в этом же месяце — снова на 20 суток.

Правозащитники признали Вадима Ермашука политзаключенным.