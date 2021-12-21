Последнее обновление: 21.12.2021 13:40

Власти РБ приговорили блогера Vadimati к трем годам колонии

Суд Щучинского района приговорил блогеру Вадима Ермашука, он же Vadimati, к 3 годам колонии общего режима.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», по версии обвинения, Вадим Ермашук разместил в социальных сетях изображение Лукашенко с подписью «нелегитимный президент», а в августе 2021-го блогер позволил себе нелестные комментарии в адрес маленького государственного флага, который увидел на автозаправке в Скиделе.

Вадима Ермашука задержали 16 августа в Щучине во время съемки очередного видеоролика. Тогда блогера осудили на 25 суток ареста по статье 24.23 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Затем он получил еще 15 суток якобы за звонок 13 августа в службу 115 и нецензурные высказывания в адрес ЖКХ и горисполкома.

В октябре Вадиму Ермашуку присудили еще 20 суток ареста — за распространение экстремистских материалов. По этой статье его снова осудили в этом же месяце — снова на 20 суток.

Правозащитники признали Вадима Ермашука политзаключенным.

Далее по теме
Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование