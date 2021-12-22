Власти Беларуси приговорили анархистов к 18-20 годам тюрьмы

Минский областной суд в закрытом режиме приговорил анархистов Игоря Олиневича, Сергея Романова, Дмитрия Резановича и Дмитрия Дубовского к соответственно 20, 20, 19 и 18 годам лишения свободы.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Романов будет отбывать наказание в колонии в условиях строгого режима, остальные — усиленного.

Анархистам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 289 УК (Акт терроризма); ч. 2 и ч. 4 ст. 295 (Незаконный оборот оружия). Дубовского и Олиневича обвинили еще по ч. 1 ст. 333−1 (Незаконное перемещение через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия или взрывных устройств).

Анархистов задержали 28 октября прошлого года возле украинской границы. Утверждается, что у них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, гранату, травматический пистолет, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

КГБ приписывает группе Олиневича поджог отдела ГАИ в Мозыре и поджег авто у здания прокуратуры в Солигорске.