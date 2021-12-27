С сайта А1 удален комментарий о задержании Николая Бределева

Белорусская дочка австрийской A1 удалила со своего сайта комментарий о задержании пресс-секретаря Николая Бределева, сообщает dev.by.

Вчера истекли 15 суток с момента задержания Николая Бределева, однако информации о том, что он вышел на волю, нет. Издание допускает, что Бределев был уволен из A1.

«Как стало известно … Бределева могли уволить из компании, пока он был на Окрестина. Мы отправили запрос А1, написали CEO компании, но подтверждения или опровержения, а также комментария не получили», - пишет издание.

Начальник управления по общественным связям А1 Николай Бределев был задержан 10 декабря. На видео в провластных телеграм-каналах он говорит, что с июля 2020 якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью, сообщает детали своей личной жизни. О какой информации идёт речь, непонятно.

В A1 Telekom Austria Group осудили задержание Николая, заверили, что «воспользуются всеми доступными юридическими и дипломатическими способами» для поддержки и защиты своих сотрудников. Этот комментарий был удалён с сайта A1 Telekom Austria Group.

Представитель компании в Вене сообщил, что Бределев не имел доступа к данным клиентов, в компании начато внутреннее расследование.

На днях замглавы администрации президента Игорь Луцкий сообщил, что А1 проверит ОАЦ и что против компании будут приняты «самые жёсткие меры».