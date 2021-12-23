ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вакцинировать от коронавируса всех детей и подростков, так как вероятность тяжелого течения заболевания в этих возрастных группах небольшая.

Это следует из заявления о бустерных прививках от коронавируса на сайте организации, сообщает РБК.

«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват [по вакцинации] среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах», — говорится в заявлении.