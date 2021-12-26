В мире число заражений коронавирусом превысило 279,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 279852382 (+485680 сутки) по данным Worldometer на 11:07 26 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5413717 (+4135) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 24347683 (+115773) человека, из них 88553 (-214) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 250090982 (+365772) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 53026765 (+40458) случаями заражения, Индия – 34786802 (+6987), Бразилия – 22234626 (+3889), Великобритания – 11891292 (-) и Россия – 10368299 (+24946). Беларусь – на 55 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 104611, Италия – 54762, США – 40458, Россия – 24946, Турция – 20470. Беларусь (1529) – на 40 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 837779, Бразилия – 618457, Индия – 479682, Россия – 303250 и Мексика – 298670. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 981, Польша – 269, Украина – 268, Вьетнам – 241, Индия – 162. Беларусь – на 38 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 692601 случай заражения коронавирусом и 5484 смерти.