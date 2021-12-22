В мире число заражений коронавирусом превысило 276,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 276614548 (+788260 сутки) по данным Worldometer на 10:08 22 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5385797 (+8149) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 23085899 (+158598) человек, из них 89020 (+278) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 248142852 (+621513) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 52253848 (+181264) случаями заражения, Индия – 34758481 (+6317), Бразилия – 22219477 (+3621), Великобритания – 11542143 (+90629) и Россия – 10267719 (+25907). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 181264, Великобритания – 90629, Франция – 72832, Испания – 49823, Германия – 35049. Беларусь (832) – на 60 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 830990, Бразилия – 617991, Индия – 478325, Россия – 299249 и Мексика – 297916. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1811, Россия – 1027, Польша – 538, Германия – 516, Украина – 346. Беларусь – на 48 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 686294 случая заражения коронавирусом и 5415 смертей.