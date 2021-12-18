В мире число заражений коронавирусом превысило 273,97 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 273979227 (+741869 сутки) по данным Worldometer на 8:35 18 декабря 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5361059 (+7927) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 22695808 (+117823) человек, из них 89133 (-215) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 245922360 (+616119) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 51610281 (+163707) случаями заражения, Индия – 34733194 (+7145), Бразилия – 22209020 (+4079), Великобритания – 11190354 (+93045) и Россия – 10159389 (+27743). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 163707, Великобритания – 93045, Франция – 58128, Германия – 48375, Испания – 33359. Беларусь (1644) – на 43 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 826719, Бразилия – 617647, Индия – 477158, Мексика – 297356 и Россия – 295104. Беларусь – на 77 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1653, Россия – 1080, Польша – 566, Германия – 452, Украина – 328. Беларусь – на 46 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 681517 случаев заражения коронавирусом и 5355 смертей.