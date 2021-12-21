ООН: На польско-белорусской границе за год умер 21 мигрант

По данным международных организаций, на польско-белорусской границе в текущем году скончался 21 человек, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

"Были сообщения о нескольких смертях мигрантов. Международная организация по миграции внимательно следит за этим и согласно их проекту "Пропавшие мигранты" в 2021 году 21 мигрант умер на границе Польши и Беларуси", - сообщила Тросселл, которую цитирует РИА Новости.

По сути, она опровергла утверждения польского дезертира Эмиля Чечко, вещавшего о массовых захоронениях мигрантов в районе границы в интервью белорусским госканалам.