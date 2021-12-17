Последнее обновление: 17.12.2021 13:11

Госпогранкомитет РБ сообщил о польском перебежчике

Военнослужащий ВС Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения попросил политического убежища в Беларуси, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Польский военнослужащий был задержан белорусским погранотрядом 16 декабря в 17:50 на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

«Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши», - говорится в сообщении ГПК РБ.

Просьбу о политическом убежище он объяснил несогласием с политикой властей Польши в отношении мигрантов.

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», - сказано в сообщении ГПК.

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